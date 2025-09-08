Real Madrid: Xabi Alonso gana su primer premio como DT en España

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso es una de las grandes contrataciones del Real Madrid para la temporada 2025-26. El español es un entrenador metódico con las ideas bien claras y una ética de trabajo que gusta al jugador. De hecho, como parte de su gran rendimiento ganó su primer premio como DT en LaLiga.

Alonso fue elegido como el entrenador del mes de agosto de 2025 en LaLiga. El Madrid tuvo un rendimiento de 3-3 con 6 goles a favor, 1 en contra y 9 puntos para terminar líder de la clasificación. El Tolosarra se vio sólido con sus planteamientos y claro en la toma de decisiones.

Real Madrid en este inicio de temporada venció: 1-0 Osasuna, 0-3 Real Oviedo y 2-1 Mallorca. En los tres encuentros no repitió once titular, pero además, dejó claro a los jugadores que deben ganarse un lugar. El caso de Vinicius Jr fue claro con la suplencia contra el Real Oviedo.

El premio consolida la idea de Xabi Alonso en un Real Madrid al 50%

El premio a DT del mes premia el trabajo de Xabi Alonso en un Real Madrid que aún no está al 100% de su capacidad. De hecho, los últimos encuentros ha mostrado dudas, rotaciones constantes y momento de juego con poco brillo. No hay un once tipo y la idea táctica sigue ajustándose.

Los resultados acompañan, pero el juego aún no fluye como el entrenador y la afición quieren. No se habla del juego, porque se ha ganado, pero Xabi entiende que en las próximas semanas el equipo esté mejor carburado y su propuesta esté más interiorizada por sus jugadores.

Incluso, si puede ganar el premio al DT del mes de septiembre, será porque su Real Madrid ya consolidó su idea de juego. Ya tiene un once bien definido para los partidos importantes, pero además, tendrá los roles bien distribuidos entre titulares y suplente de calidad.