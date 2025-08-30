Las mayores dudas de Xabi Alonso están en la defensa

Suscríbete a nuestros canales

Tras culminar el tercer partido del Real Madrid que disputara hoy frente al Mallorca, llegara el parón de selecciones y habrá un tiempo para analizar lo que ha venido haciendo Xabi Alonso. El técnico español, en estas primeras de cambio ha mostrado tener las cosas bien definidas con su esquema de juego, o al menos en la mayoría de las posiciones.

Cuando se trata de analizar el ataque, hay un espacio que disputa Mastantuono y Brahim, pero el joven argentino tiene una ventaja.

Lucha entre tres

En el Madrid, actualmente, son dos las posiciones que pueden tener una competencia reñida a estas alturas, el lateral derecho y el central que está junto a Dean Huijsen en medio de la zaga. Que vendría siendo una pelee por Militao-Rüdiger y Carvajal-Trent.

En el lateral derecho, está algo reñido. El club blanco fichó a Trent Alexander-Arnold como una oportunidad de mercado luego de culminar su contrato con el Liverpool y teniendo en cuenta las dudas que generaba el retorno de Carvajal.Dani, capitán del club, tiene 33 años y recién regreso de una triple rotura de ligamentos de la rodilla, incluido el ligamento cruzado anterior; por todo esto, en el Real Madrid se vio obligado a buscar un posible relevo, aunque a la par renovaron el contrato del español y la confianza hacia él.

Dentro del Madrid aseguraban que no podían dar por sentada la salida de Carvajal tan pronto, y el tiempo ha dado la razón. Efectivamente, Dani regresó y en gran forma, lo que le ha hecho tener la confianza de Xabi. Además, fue convocado por Luis De la Fuente para la Selección.

Militao

Por su parte, la posición del central está mucho más relajada. Huijsen es titular fijo. Lo que se disputa es quién será su acompañante en el once, y la lucha es entre Militao y Rüdiger. El brasileño tiene un paso adelante en estos momentos, tuvo la titularidad en la pretemporada y también en el primer partido de Liga.

Sin embargo, en Oviedo jugó Rüdiger y también hizo la tarea, por lo que Xabi Alonso tiene ahora un abanico de opciones sobre su mesa, aunque con una novedad: Militao salta a la cancha con dos cruzados rotos y su situación exige precaución y no sobrecargarle de minutos.