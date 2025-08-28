La travesía del Real Madrid: más de 8.000 km para enfrentar al Kairat Almaty (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid encara una travesía que va más allá del césped: viajar a Almaty, en el sureste de Kazajistán, supone un desafío logístico y físico para cualquier club europeo acostumbrado a vuelos y desplazamientos por el continente.

El viaje obliga al equipo a preparar no sólo el planteamiento táctico, sino también la gestión del cansancio, la adaptación al clima y la atención a factores como la altitud y el estado del estadio donde se jugará un partido histórico para su rival.

Viaje histórico

Para situar la magnitud del desplazamiento: los cálculos de vuelo directo entre Madrid y Almaty sitúan la duración en torno a 8 horas y media y una distancia aérea aproximada de 6.400 km; sin embargo, la realidad del traslado de una delegación deportiva —con escalas, traslados terrestres y necesidades operativas— puede elevar el tiempo efectivo de puerta a puerta y las horas acumuladas de viaje, que en algunos cómputos oficiales se estiman en más de 10 horas y trayectos que superan los 8.000 km según la ruta elegida y las conexiones.

Esa larga travesía tiene efectos directos en el rendimiento: el jet-lag, la fatiga por vuelos largos y la necesidad de reponer energía en ventanas de entrenamiento reducidas obligan al cuerpo técnico a tomar decisiones pragmáticas (rotaciones, entrenamiento regenerativo, planificación de comidas y sueño).

Además, Almaty se encuentra en una región con clima continental y una altitud relativa —la ciudad está en los contrafuertes de la cordillera Trans-Ili Alatau, entre 700 y 900 metros sobre el nivel del mar— lo que puede influir en la recuperación y la resistencia de jugadores no habituados a esa orografía.

Debut en Champions League

En lo futbolístico, el Real Madrid se enfrentará a un rival que, pese a no ser un nombre habitual en la élite europea, llega con el orgullo de haber escrito una nueva página de su historia: el FC Kairat Almaty se ha clasificado por primera vez para la fase de grupos de la UEFA Champions League, un hito que convierte el choque en un examen serio para ambos, sobre todo por la motivación local y la presión de jugar ante su afición en un evento de máximo nivel. Ese contexto aumenta la necesidad de concentración mental y de gestionar la plantilla para evitar sorpresas.

El escenario será el Almaty Central Stadium (o instalaciones locales que Kairat utilice para compromisos internacionales), un recinto de capacidad moderada que podrá crear un ambiente compacto y ruidoso, muy distinto a los grandes templos europeos donde el Real Madrid está acostumbrado a competir.