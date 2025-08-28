Estos serán los rivales del Real Madrid en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La edición de la Champions League 2025-26 ya dio uno de los pasos que más se esperan, que no es otro a esa revelación del sorteo que define contra los rivales de los participantes. Como es de esperarse, uno de los equipos más esperados por conocer su camino, es el Real Madrid, quien ya sabe contra quienes deberá enfrentarse.

Los merengues iniciarán el recorrido contra Manchester City y luego seguirán su paso ante el Liverpool, para que continue con Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco y Kairat.

El cuadro, hoy dirigido por Xabi Alonso, tras la salida de Carlo Ancelotti, viene de una campaña 2024-25 para el olvido, en la que no sumó ningún título a sus vitrinas y perdió todos los clásicos con el FC Barcelona, un hecho que originó el desenlace en el banquillo con el italiano.