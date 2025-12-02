Sudeban: Anuncian que bancos en Venezuela estarán cerrados por 4 días, esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

La SUDEBAN, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, anunció que los bancos del país permanecerán cerrados durante cuatro días en este mes de diciembre. Esta medida forma parte del calendario oficial de feriados bancarios y busca garantizar el orden y la estabilidad del sistema financiero.

La SUDEBAN es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, encargado de supervisar y regular el sector bancario venezolano. Su función principal es asegurar la estabilidad del mercado financiero, proteger a los usuarios y supervisar el correcto funcionamiento de las entidades bancarias en todo el territorio nacional.

Días de cierre bancario en diciembre, Venezuela

Los bancos estarán cerrados en las siguientes fechas:

Lunes 8 de diciembre: Feriado religioso por la Inmaculada Concepción.

Miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: Feriados no laborables nacionales.

Miércoles 31 de diciembre: Último día del año, también declarado no laborable.

Un feriado bancario es un día en el que las instituciones financieras no prestan atención al público de manera presencial. Generalmente coincide con celebraciones nacionales o religiosas, aunque las operaciones electrónicas como transferencias, pagos en línea y uso de cajeros automáticos siguen disponibles.

Foto: SUDEBAN Bancos cerrados

Recomendaciones para los usuarios

Para evitar inconvenientes, los clientes deben planificar sus transacciones con anticipación. Esto incluye: