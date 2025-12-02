Monedero Patria: Así puedes actualizar tus datos paso a paso sin errores este diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Actualizar correctamente los datos en el Monedero Patria es esencial para recibir los bonos asignados de manera efectiva, y es que, mantener la información personal, familiar y bancaria al día asegura que los beneficios lleguen sin contratiempos. Este diciembre, los usuarios deben seguir ciertos pasos clave para evitar errores y garantizar el cobro de sus apoyos sociales.

Pasos principales para la actualización del Monedero Patria

Cinco acciones básicas facilitan el proceso:

Usar un número de celular exclusivo, asociado únicamente a la cuenta del sistema. Verificar que los datos bancarios coincidan con la información registrada en tu banco. No realizar transferencias externas, especialmente de fondos o gasolina subsidiada. Mantener la información actualizada en el perfil del Monedero Patria. Interactuar periódicamente con el portal y el número corto 3532.

Datos adicionales necesarios

Para reforzar la actualización y recibir los bonos, se recomienda:

Comprobar que la contraseña sea segura y vigente.

Certificar el teléfono principal y revisar el correo electrónico registrado.

Revisar el núcleo familiar, confirmando al jefe de hogar y sus cargas.

Responder requerimientos sobre salud, CLAP, alimentos o gasolina.

Los usuarios deben registrar servicios públicos como electricidad, agua o Cantv para poder gestionarlos con la billetera móvil. Además, es importante mantener al día la información laboral y la sección de escolaridad, estos datos fortalecen el perfil y garantizan la correcta asignación de los bonos.

Foto: Sistema Patria

Además, ingresar con frecuencia al Monedero Patria indica al sistema que la cuenta está activa. También es útil registrar al jefe de calle o brigadista del sector para mejorar la comunicación comunitaria, ya que la interacción regular ayuda a evitar bloqueos y facilita la actualización continua de la información.