Monedero Patria: Así puedes actualizar tus datos paso a paso sin errores este diciembre

Seguir estos pasos paso a paso permite recibir los apoyos sin retrasos y fortalece la gestión de ayudas del Gobierno a través del Monedero Patria.

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 12:13 pm
Monedero Patria
Foto: Monedero Patria
Actualizar correctamente los datos en el Monedero Patria es esencial para recibir los bonos asignados de manera efectiva, y es que, mantener la información personal, familiar y bancaria al día asegura que los beneficios lleguen sin contratiempos. Este diciembre, los usuarios deben seguir ciertos pasos clave para evitar errores y garantizar el cobro de sus apoyos sociales.

Pasos principales para la actualización del Monedero Patria

Cinco acciones básicas facilitan el proceso:

  1. Usar un número de celular exclusivo, asociado únicamente a la cuenta del sistema.

  2. Verificar que los datos bancarios coincidan con la información registrada en tu banco.

  3. No realizar transferencias externas, especialmente de fondos o gasolina subsidiada.

  4. Mantener la información actualizada en el perfil del Monedero Patria.

  5. Interactuar periódicamente con el portal y el número corto 3532.

Datos adicionales necesarios

Para reforzar la actualización y recibir los bonos, se recomienda:

  • Comprobar que la contraseña sea segura y vigente.

  • Certificar el teléfono principal y revisar el correo electrónico registrado.

  • Revisar el núcleo familiar, confirmando al jefe de hogar y sus cargas.

  • Responder requerimientos sobre salud, CLAP, alimentos o gasolina.

Los usuarios deben registrar servicios públicos como electricidad, agua o Cantv para poder gestionarlos con la billetera móvil. Además, es importante mantener al día la información laboral y la sección de escolaridad, estos datos fortalecen el perfil y garantizan la correcta asignación de los bonos.

Foto: Sistema Patria

Además, ingresar con frecuencia al Monedero Patria indica al sistema que la cuenta está activa. También es útil registrar al jefe de calle o brigadista del sector para mejorar la comunicación comunitaria, ya que la interacción regular ayuda a evitar bloqueos y facilita la actualización continua de la información.

Martes 02 de Diciembre de 2025
