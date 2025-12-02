Precio oficial del dólar BCV para este martes 2 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este martes 2 de diciembre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV ambas monedas tuvieron un cambio al cierre de la jornada del lunes primero del mes en curso. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 247,40 mientras que el euro se plantó en 287,82 bolívares.

Cotización del dólar en otros bancos

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra fue Banco Plaza con Bs 247,88 y Banesco tuvo el monto más alto para la venta en 248,80 bolívares. En lo que va de 2025, el monto de intervención cambiaria llegó a 2.793 millones de dólares, una cantidad inferior en 32,26% al desembolso de divisas del BCV a los bancos en el lapso equivalente de 2024.

Economía venezolana crece

El Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 aumentó 8,71% con respecto al tercer trimestre de 2024 señaló el BCV en su página web. De esta manera, suman dieciocho (18) trimestres continuos en los que la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación.

En el tercer trimestre, vale destacar los crecimientos de 16,12% en la actividad petrolera y de 6,12% en la actividad no petrolera.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.