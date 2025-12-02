Sistema Patria: ¿Cuándo llega el Bono Único Familiar de diciembre y cuál es su monto?

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Único Familiar vuelve a ser uno de los beneficios más esperados por los usuarios del Sistema Patria, quienes aguardan su activación para los primeros días de diciembre. Según los tiempos manejados en meses previos, la entrega debería darse esta semana, antes del 5 de diciembre.

Monto estimado para diciembre del Bono Único Familiar

En noviembre, el bono tuvo un valor de 3.330 bolívares, acompañado de los bonos complementarios habituales. Para el mes de diciembre se espera un ajuste leve, tanto en la bonificación principal como en los montos adicionales, y es que, aunque no hay anuncio oficial, diciembre suele ser un mes de incrementos en ayudas sociales.

Este bono unifica programas anteriores como Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández. Desde su implementación el 30 de abril, el objetivo ha sido simplificar y fortalecer el sistema de apoyos destinados a familias con niños, personas con discapacidad y hogares en situación económica vulnerable, su entrega mensual se ha mantenido sin interrupciones.

Durante diciembre también se espera la llegada del Ingreso contra la Guerra Económica, especialmente después del día 15. Este pago se distribuye de forma escalonada, empezando por los trabajadores públicos, seguido de jubilados y finalmente los pensionados del IVSS y Amor Mayor, ambos beneficios suelen coincidir en el mismo mes y complementan el ingreso de los hogares.

Recomendaciones para los beneficiarios

Para asegurar la correcta recepción del Bono Único Familiar, los usuarios deben verificar con frecuencia el portal o la aplicación del Sistema Patria, y es que, en este punto, es clave mantener actualizada la información familiar y socioeconómica. Además, se aconseja estar atentos a nuevas notificaciones, ya que diciembre es uno de los meses con mayor movimiento dentro del sistema de bonificaciones del país.