Sistema Patria inicia el pago del Bono Único Familiar hoy 3 de noviembre y así puedes cobrarlo

El Sistema Patria comenzó este lunes 3 de noviembre la entrega del Bono Único Familiar, un beneficio económico dirigido a los hogares venezolanos registrados en la plataforma oficial. La distribución se realizará de manera directa y gradual, extendiéndose hasta el 10 de noviembre, garantizando que un amplio número de beneficiarios pueda recibir este apoyo sin complicaciones.

Este bono tiene un valor de 3.330,00 Bs y está diseñado para integrarse con otros programas sociales que ya administra el Gobierno, como:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

De esta forma, se busca centralizar los apoyos y facilitar una distribución más eficiente, asegurando que las familias reciban beneficios adicionales de manera complementaria al bono principal.

Registro en la plataforma Patria

Para acceder al Bono Único Familiar, los ciudadanos deben estar registrados correctamente en la plataforma Patria (https://persona.patria.org.ve). El registro implica varios pasos esenciales:

Crear una cuenta personal en la plataforma.

Verificar correo electrónico y número de teléfono móvil para recibir notificaciones.

Mantener actualizada la información personal y laboral.

Registrar el núcleo familiar, incluyendo todos los integrantes del hogar.

Foto: Sistema Patria

Actualización de datos y verificación

Mantener la información del perfil al día es clave para no perder el beneficio. Se recomienda verificar especialmente:

Datos personales y laborales, incluyendo ocupación, lugar de trabajo y estado civil.

Números de contacto verificados para recibir mensajes del sistema.

Composición familiar, asegurando que cada miembro esté correctamente registrado.

El bono se deposita de manera automática y digital a los beneficiarios activos, eliminando la necesidad de llenar formularios o realizar solicitudes manuales, este proceso asegura rapidez, seguridad y transparencia en la entrega de los recursos económicos, evitando filas o trámites presenciales.