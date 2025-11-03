Estados Unidos impone nuevas condiciones para renovar la licencia de conducir este año

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Illinois ha implementado nuevas reglas para la renovación de licencias de conducir, dirigidas principalmente a los adultos mayores de 75 años. Estas modificaciones buscan garantizar que los conductores continúen manejando de forma segura y que mantengan sus habilidades al volante, protegiendo tanto a ellos como al resto de la comunidad vial.

Las normas se ajustan según la edad de los conductores:

70 a 74 años: Solo se exige examen de vista y prueba teórica; no requieren examen práctico.

75 a 78 años: Obligatorio examen práctico de manejo para renovar la licencia.

79 años o más: Renovación presencial requerida en oficinas del DMV.

87 años en adelante: Examen práctico indispensable para certificar aptitudes de conducción.

Licencias comerciales con exigencias especiales

Los conductores con licencias comerciales (CDL) mayores de 75 años también deben realizar la prueba práctica cada vez que renuevan. Esto asegura que quienes transportan pasajeros o mercancías cumplan con estándares estrictos de seguridad y manejo responsable.

El proyecto de ley también incorpora cambios en los exámenes teóricos, incluyendo preguntas sobre normativas recientes y aspectos de seguridad vial. Se hace especial énfasis en la protección de ciclistas y peatones, alineando las pruebas con los nuevos escenarios urbanos y la movilidad moderna.

La finalidad de estas modificaciones es minimizar riesgos de accidentes y garantizar que los adultos mayores y conductores profesionales mantengan habilidades adecuadas. Las pruebas más estrictas buscan proteger a todos los usuarios de la vía y fomentar una conducción responsable y consciente.