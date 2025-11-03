Canal Patria: Comienza el pago del segundo mes de aguinaldos para este grupo de trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

El Canal Patria informó el comienzo del pago del segundo mes de aguinaldos este lunes 3 de noviembre, dirigido a un grupo específico de trabajadores del sector público venezolano. Según los reportes compartidos por el canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram, los primeros beneficiarios corresponden al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

Monto de los aguinaldos en Venezuela

Los montos asignados varían según la antigüedad y el salario base de cada trabajador, lo que genera diferencias entre los depósitos recibidos. Además, se indicó que los fondos comenzaron a liberarse progresivamente en la plataforma Patria, desde donde los beneficiarios pueden verificar la acreditación a sus cuentas nómina.

De acuerdo con información extraoficial, el tercer mes de aguinaldos se prevé para finales de noviembre, completando así la cancelación de los tres meses establecidos por el cronograma nacional. No obstante, aún no se ha confirmado si el Ejecutivo otorgará un cuarto mes de aguinaldos, como ha ocurrido en años anteriores.

Foto: Canal Patria Digital

En los próximos días se espera que se extiendan los depósitos al resto de los trabajadores públicos, entre ellos los sectores de Educación Básica, Transporte, Cultura y demás instituciones del Estado. Por ende, se recomienda a los beneficiarios ingresar periódicamente a la página Patria.org.ve para verificar si su pago ya fue procesado.