Venezolanos en Madrid: Así puedes tramitar o renovar tu pasaporte en el Consulado

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de Venezuela en Madrid difundió recientemente las instrucciones y requisitos que deben seguir los ciudadanos para tramitar o renovar su pasaporte desde España, dicha información, compartida en sus redes sociales oficiales, busca orientar a la comunidad venezolana sobre los pasos necesarios para completar el proceso correctamente y sin contratiempos.

Requisitos previos para la solicitud del pasaporte en España

El primer paso para tramitar el pasaporte es ingresar al portal del SAIME (http://siic.saime.gob.ve) y solicitar una cita, no obstante, es fundamental que el solicitante esté previamente registrado en la sede consular de Madrid. Además, se recomienda verificar los días feriados de la ciudad antes de programar la cita, ya que durante esas fechas no hay atención consular y las personas no serán atendidas si agendan por error.

El Consulado recordó que las citas deben agendarse antes de las 3:00 pm, ya que después de esa hora no se recibirán solicitudes, dicho detalle busca garantizar un mejor control del tiempo y evitar retrasos en la atención de los usuarios. También se aconseja a los venezolanos llevar todos los documentos requeridos para evitar que su trámite sea rechazado o pospuesto.

Costos del pasaporte según la edad

El monto a pagar por el documento varía según la edad del solicitante y la vigencia del pasaporte:

Niños de 0 a 3 años: 108 dólares (en euros al cambio), con validez de 3 años.

Adolescentes de 3 a 17 años: 162 dólares (en euros al cambio), con validez de 5 años.

Adultos mayores de 18 años: 216 dólares (en euros al cambio), con validez de 10 años.

Documentos requeridos para el trámite

Pasaporte original y copia de la página de datos o denuncia policial en caso de pérdida.

Cédula de identidad original y copia o denuncia policial si fue robada o extraviada.

Planilla de cita impresa desde el portal SAIME.

120 euros en efectivo para cancelar los derechos consulares.

Trámite para menores de edad

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el consulado exige que acudan acompañados de ambos padres, además, deben presentar el acta de nacimiento del menor, junto con los documentos de identidad o pasaportes de los progenitores, este protocolo busca garantizar la legalidad del proceso y proteger los derechos de los menores de edad.