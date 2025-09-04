Precio del pasaporte en Venezuela, conoce las tarifas en dólares y bolívares hoy 4-sep

Suscríbete a nuestros canales

El Saime estableció los precios del pasaporte para este mes de septiembre, tomando en cuenta la variación diaria del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV). Los ciudadanos pueden consultar la tasa vigente a través del sitio web del BCV o en su cuenta oficial de Instagram, @bcv.org.ve, para conocer el monto exacto de su trámite.

Pasaporte ordinario: Costos por edades

Los precios del pasaporte ordinario varían según la edad del solicitante:

3 meses a 3 años: 120 dólares o Bs. 18.211,2.

3 a 17 años con 11 meses: 164 dólares o Bs. 24.888,64.

Adultos desde 18 años: 216 dólares o Bs. 32.780,16.

Pasaporte habilitado o express

Para quienes requieren el pasaporte de manera más rápida, el pasaporte express presenta costos mayores:

3 meses a 3 años: 290 dólares o Bs. 44.010,4.

3 a 17 años con 11 meses: 310 dólares o Bs. 47.045,6.

Adultos desde 18 años: 350 dólares o Bs. 53.116.

Métodos de pago autorizados

El Saime no acepta pagos en efectivo, por lo tanto, todos los trámites deben realizarse en bolívares mediante tarjetas de débito de bancos nacionales. Además, los pagos se efectúan únicamente a través de la plataforma oficial del Saime, asegurando transparencia y seguridad en cada transacción.

Dado que el dólar fluctúa diariamente, se recomienda a los solicitantes verificar la cotización en el portal del BCV antes de realizar el pago. Esto garantiza que el monto cancelado corresponda al valor actualizado y evita inconvenientes durante el proceso de solicitud o renovación del pasaporte.