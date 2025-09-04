Estados Unidos: fin del TPS para venezolanos y alternativas legales para los migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que lo obtuvieron en 2021. Dicha medida coloca a miles de familias en una situación legal incierta, generando miedo ante la posibilidad de deportación y la necesidad de buscar nuevas vías para permanecer en el país.

La decisión ha sido duramente criticada por entidades como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), las ONG proinmigrantes advierten que esta medida afecta no solo a los individuos, sino también a la cohesión y estabilidad de las comunidades donde se han establecido.

Diversos analistas consideran que la medida tiene un componente político, vinculando la terminación del TPS con la seguridad fronteriza y la agenda migratoria de la administración. La congresista María Elvira Salazar se manifestó en contra, solicitando extender el beneficio y establecer soluciones permanentes que permitan a los venezolanos residir y trabajar sin temor a la deportación.

Alternativas legales disponibles

Ante la pérdida del TPS, los migrantes venezolanos exploran otras opciones legales:

Asilo político : demostrar un miedo creíble a persecución por razones políticas, religiosas o sociales.

Estatuto de refugiado : iniciar el proceso desde fuera de Estados Unidos para garantizar protección.

Visas de empleo, habilidades especiales o familiares: evaluar cada caso según el perfil del solicitante.



Los expertos recomiendan buscar asesoramiento legal inmediato, ya que cada caso presenta particularidades que pueden afectar la aceptación de solicitudes.