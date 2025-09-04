Programación de la Festividad de la Virgen del Valle en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los devotos de la Virgen del Valle podrán asistir al Templo San José del municipio Chacao, en Caracas, donde se llevarán cabo actos conmemorativos en el marco de la Festividad de la Patrona de Oriente. De este modo, los asistentes disfrutarán de una jornada colmada de fe y esperanza:

04/09/2025: Hora Santa a María, la primera evangelizadora, a las 5:00 pm.

07/09/2025: Misa Solemne por la Festividad de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo, a partir de las 6:00 pm.

“Para nosotras @virgendelvalleencaracas es motivo de gran alegría poder realizar estas actividades y esperamos que este año los devotos de María bajo esta hermosa Advocación puedan expresar su fe junto a nosotros en cada una de ellas, para honrar de manera especial a nuestra Madre y Reina del Cielo”, reza la convocatoria en la cuenta de Instagram @SanJoséChacao

Advocación Mariana

Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo es una de las advocaciones marianas más veneradas en los altares venezolanos. Su imagen se caracteriza por un delicado vestido y manto color blanco con detalles dorados.

Cada año, miles de feligreses se congregan en la Isla de Margarita para rendir honores a su Patrona. En los días previos se desarrolla el “recorrido de los mares”, cuando los pescadores realizan una procesión marítima con sus peñeros decorados y acompañados por la Imagen Santa de María, para agradecer por sus múltiples bendiciones.

Otras actividades en Caracas

De igual modo, en la parroquia Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo en Vista Alegre municipio Libertador, los devotos podrán asistir a las siguientes actividades:

05/09/2025: Eucaristía con motivo de “María Madre del Consuelo”, a las 5:00 pm.

06/09/2025: Eucaristía “Santa María Auxilio de los cristianos”, desde las 5:00 pm. Será presidida por el Presbítero Juan C. Hernández.

07/09/2025: Eucaristía “Santa María causa de Nuestra Alegría”, a las 5:00 pm.

08/09/2025: Natividad de la Virgen María. El Santo Rosario tendrá lugar a las 3:30 pm. La Solemne Eucaristía será a las 4:00 pm y luego, se realizará la procesión por las adyacencias de la parroquia.