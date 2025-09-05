Último minuto: En la carrera para potrancas de la R34 se presenta una retirada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde, se disputará la trigésima cuarta reunión y también es el inicio del tercer meeting de la presente temporada, la cual, tiene una cartelera de 12 carreras sin cotejos selectivos.

En horas de la tarde de este viernes 05 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales informó acerca de dos ejemplares que no estarán presente en la jornada dominical.

Datos hípicos: Top Woman Two R34 Retiro La Rinconada

Entre los retirados se encuentra la potranca Top Woman Top (número 5) pues iba a participar en la primera competencia del ciclo no válido para el lote de potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

La dosañera contaba con la monta por primera vez del efectivo jinete profesional José Alejandro Rivero y la presentación del entrenador Abraham Campos para los colores del Stud Los Reptilianos.

En su debut del día 24 de agosto, en el Cuarto Clásico Julián Abdala (G3) de la Gala Hípica de Caracas, Top Woman Two llegó novena a 20 cuerpos de la ganadora Bella del Cielo.

Culminada la selectiva, el jinete profesional Francisco Quevedo informó ante la Junta de Comisarios del INH que la pupila de Campos tuvo tropiezos en la partida y así quedó constatado en las resoluciones.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de la conducida por el “Camaguan” Rivero fue por Fractura carpo izquierdo.

Con el retiro de Top Woman Two también se suma al retiro del otro ejemplar informado por el INH que es Rey Vulcano, seguidamente de Brisa del Valle y Queen Vanemar que fueron retiradas este jueves.