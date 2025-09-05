No dejes fuera de tu combinación al "caballo sorpresa" de Oliver Medina en el 5y6 de la R34 (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Muchos jinetes aprendices han demostrado su talento desde el inicio de la temporada, y han sido capaces de ganar la confianza de entrenadores y propietarios. Su disciplina y el deseo de hacer bien las cosas en cada oportunidad les han permitido destacar en un ambiente muy competitivo.

Jinete Aprendiz: Entrevista La Rinconada Victoria

Uno de ellos es Oliver Medina, originario de la parroquia Coche, aunque con formación en Punto Fijo. Medina se prepara para una nueva reunión de carreras, en la que tendrá hasta cuatro compromisos.

Este viernes, durante la jornada de ajustes finales, el joven jinete habló con la prensa de Meridiano Web y brindó detalles sobre la condición y las posibilidades de cada uno de sus ejemplares.

La primera de las montas es a la altura de la segunda válida con la yegua Legionaria.

- Esta yegua anda bastante bien en la pista y le he seguido de cerca sus carreras anteriores. Con el favor de Dios, espero que esta semana logremos el primer lugar. La carrera es complicada, pero confío en mis opciones para decidirla.

Luego en la primera válida por segunda ocasión consecutiva conduces a la alazana Gattaca.

-Su última carrera tuvo un tropiezo en la recta final que me obligó a buscar afuera y para esta ocasión libre de inconvenientes espero decidir abriendo el 5y6 nacional.

Para la tercera válida dominical tendrás el compromiso con Yarel, yegua que entrena Ismael Martínez.

-Sí a ella la conozco muy bien porque he tenido la oportunidad de montarla varias veces y a pesar de que corre seguido siempre anda en la pelea en el marcador. Considero que esta semana no será una excepción ya que buscaremos hacer buena carrera.

Sorpresa: 5y6 nacional Carreras La Rinconada

Tu última monta se presenta en la quinta válida con otro presentado de Wladimir Sánchez, pero en este caso se trata de Rafiki.

- Con este ejemplar, vengo de un segundo lugar en su última carrera. Para esta ocasión, lo veo muy bien en la pista. No lo dejen fuera de sus combinaciones, porque buscaremos dar la sorpresa