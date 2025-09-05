Carmen Julia Álvarez le dedica palabras de cariño a Emma Rabbe

Suscríbete a nuestros canales

Fueron días de mucha emoción, calor y felicidad para la actriz, modelo y exreina de belleza Emma Rabbe, quien volvió a Venezuela tras 10 diez años, viviendo en Canadá con sus hijos. Una de las que vivió gran emoción por el regreso de Emma, fue la actriz Carmen Julia Álvarez.

Ambas queridas y respetadas artistas, no solo comparten el amor por la actuación, sino también es que fueron pareja y madres de los hijos de Daniel Alvarado, el recordado “Negrito Fullero”.

La Miss Venezuela Mundo 1988 tuvo con Daniel tres varones llamados Daniel Alejandro, José Diego y Calvin Daniel. Mientras que Carmen tuvo dos llamados Carlos Daniel y Daniela.

Juntas de nuevo

A través de Instagram Carmen, escribió este jueves 4 de septiembre un hermoso mensaje agradeciendo que pudo verse, abrazarse y compartir bonitos momentos con Rabbe.

“Agradezco que pudimos estar juntas. Parece que nunca te fuiste, quedaron cosas pendientes para tu regreso, en especial el poder abrazar a los chamos, así va a ser. Nos queremos flaca, eso es lo que más importa, no nos lo quita nadie. Dios te bendiga”, escribió al artista en el pie de fotos.

En la fotografía ambas aparecen muy sonrientes y felices posando en una selfie, que ha despertado múltiples comentarios en internautas y figura públicas del país por verlas tan unidas.