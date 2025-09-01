Emma Rabbe se derrumba al recordar a Daniel Alvarado: “No puedo dejar de llorar”

Suscríbete a nuestros canales

Después de 10 años de haber partido de Venezuela, la actriz canadiense Emma Rabbe, volvió al país que la vio crecer con una maleta llena de emociones y ganas de disfrutar estos días en el paraíso latinoamericano.

Mediante sus redes sociales la hemos visto reunirse con sus amigos y colegas, así como también se fue directo a las divinas playas de Tucacas, estado Falcón, para gozar de las bondades que ofrecen sus playas.

Sin embargo, su posición de figura pública sigue intacta en el país que se nacionalizó, por lo que no pudo evitar ser entrevistada por el periodista Luis Olavarrieta, con quien abrió su corazón y habló de su salida de Venezuela y, también, de la muerte de su expareja, Daniel Alvarado.

Emma Rabbe llora por Daniel Alvarado

En medio de la conversación, la exmodelo preguntó: “¿Se sana completamente?”, referente al fallecimiento de su expareja y padre de sus 3 hijos: Diego, Daniel y Calvin.

Tras aceptar que, ha sido muy difícil superar la muerte de Alvarado, reveló que, el zuliano sufría del corazón y evitó hacerse un cateterismo por “miedo” y, solo esperaba que su muerte no fuera tan trágica.

“Daniel siempre me dijo a mí: ‘el día que yo me vaya, me voy de zopetón, un infarto fulminante’. Y yo siempre le decía: ‘Pito no hables así porque el universo escucha’”, explicó. El 8 de julio de 2020, Alvarado murió tal cual como lo dijo: un infarto provocó su muerte inmediata.

Para ese año, el mundo se puso de cabeza con la pandemia del Coronavirus, lo que evitó que Daniel viajara a Canadá para ver a sus hijos por última vez, una situación que le causó mucho dolor.

“Uno de sus últimos mensajes fue cuando no podía viajar por lo del covid y me dice: ‘¿Será posible que Dios no va a permitir que yo vea a mis hijos por última vez?’. Oye Luis, a mí me da rabia porque no supe que se estaba despidiendo”, dijo entre lágrimas.

La última voluntad de Daniel

Rabbe reconoció que, a 5 años de la partida de ‘El Negrito Fullero’ ella aún sigue sufriendo su ausencia: “Ese dolor existe, yo no puedo dejar de llorar. Todos los días de mi vida. Yo tengo una conexión muy grande con Daniel”.

Su visita a Venezuela no es casualidad. Además de recordar todo lo vivido en el país, también regresó para arreglar su documentación y la de sus hijos, y así próximamente puedan viajar a cumplir la última voluntad de su padre.

En palabras de Emma, Daniel quería que, sus cenizas fueran regadas en un pino que sembró en la casa de la actriz y que todos sus hijos, incluyendo a Carlos Daniel y Daniela Alvarado, se sentaran al pie de árbol y lo recordaran mientras disfrutaban de un buen whisky.

“Yo creo que el año que viene se va a poder lograr y lo que queremos es simplemente cumplir las últimas palabras de Daniel”, explicó.