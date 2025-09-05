Entérate del jinete profesional que no cumplirá con sus montas en La Rincconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, el hipódromo La Rinconada inicia el tercer meeting de la temporada 2025 con la trigésima cuarta reunión. La jornada ofrece una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas y presenta un gran atractivo para los apostadores: el 5y6 nacional, que garantiza un importante premio de $1.250.000 para el cuadro único de seis aciertos.

Cambios de montas: R34 La Rinconada Datos Hípicos

En la tercera carrera que fue reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras, el ejemplar El Trueno (número 7) presentado por Henry Trujillo, fue inscrito para correr con el jinete profesional Álvaro Finol y de acuerdo con la información del INH ahora será guiado por el jinete Maykor Ibarra.

Mientras que, en la séptima carrera de la jornada o primera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras Reina Makunaima (número 4) del entrenador Carlos Rodelli, fue inscrita nuevamente con el jinete Álvaro Finol y de acuerdo con lo publicado por las plataformas digitales del INH ahora será guiado por el jinete Johan Aranguren.