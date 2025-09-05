¡Se acabó la espera! Pablo López regresa al montículo para medirse a Salvador Pérez y Maikel García

Suscríbete a nuestros canales

Buenas noticias para los Mellizos de Minnesota, y para Venezuela en general. Luego de poco más de tres meses sin ver acción en el beisbol de las Grandes Ligas, al estar recuperándose de una lesión, el derecho venezolano Pablo López regresará al montículo este día viernes 5 de septiembre, para medirse a la toletería de los Reales de Kansas City.

El zuliano no lanza con sus Mellizos desde el pasado 3 de junio, cuando enfrentó a los Atléticos en Sacramento. Aquel día, el diestro tuvo una actuación sumamente positiva, en la que permitió solo cuatro imparables y dos carreras limpias en cinco entradas. Sin embargo, cuando calentaba para seguir con su actuación en el sexto inning, sintió una molestia en su hombro derecho, que lo obligó a salir del juego.

La recuperación fue larga, pero finalmente Pablo López está listo para regresar, y lo hará ante un rival contra el que ha tenido éxito de manera regular durante su carrera, aunque tendrá que medirse dos compatriotas que no se la pondrán fácil: Maikel García y Salvador Pérez.

El esperado regreso de Pablo López

Tres meses después de haber sufrido una importante distensión en un músculo de su hombro derecho, Pablo López finalmente regresará al montículo con el uniforme de sus Mellizos de Minnesota, en lo que sin duda es una gran noticia tanto para él, como para su organización, que tiene opciones casi inexistentes de pelear por un puesto en el comodín, pero que igualmente celebra el regreso de su mejor brazo.

El zuliano viene de realizar tres aperturas de rehabilitación en Triple A, en donde le fue bastante bien, ya que en 11.1 innings de labor permitió tan solo cuatro carreras limpias. Además, su última salida fue brillante, ya que logró lanzar 5.2 entradas en blanco con siete ponches.

Pablo López vs Kansas City

De por vida, Pablo López se ha medido en ocho oportunidades a los Reales de Kansas City, equipo ante el que registra récord de cinco triunfos y una sola derrota, además de una efectividad sólida de 2.16 y 56 ponches en 50.0 innings.

El último enfrentamiento del criollo ante los Reales se dio el pasado 23 de mayo de este año, día en el que "El Doctor" brilló desde el montículo, al permitir solo una carrera limpia en 5.2 entradas, logrando una buena salida a pesar de que se fue sin decisión.