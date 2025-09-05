Bobby Witt Jr. empata récord ofensivo de Francisco Lindor (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Bobby Witt Jr. desde su primera aparición en Grandes Ligas en 2022 ha dejado claro que es un talento notable y esta temporada 2025 ha dejado demostrado porque es uno de los peloteros referentes de los Reales de Kansas City. El joven campocorto ha redondeado cifras que le ha permitido hacer historia tanto en la liga, como en su franquicia.

Con 25 años, este jugador es una estrella consolidada ya en la Gran Carpa y esa juventud seguramente lo llevará a ser uno de los torpederos más importantes de la época reciente. Recientemente, igualó un registro de Francisco Lindor, un referente de peloteros que juegan esta posición.

Bobby Witt Jr. y una marca que lo coloca entre históricos

Witt Jr. sigue construyendo un legado de poder ofensivo en las Grandes Ligas. Con el jonrón que conectó en la victoria de los Royals 4-3 sobre los Angels, el joven campocorto llegó a 96 cuadrangulares (jugando como SS) en sus primeras cuatro temporadas, igualando la marca de Francisco Lindor y Nomar Garciaparra. Esa cifra lo coloca en el segundo escalón histórico de shortstops jonroneros en este tramo inicial de carrera, solo por detrás de Trevor Story, quien lidera con 122.

La comparación con Lindor resulta inevitable: ambos han combinado defensa sólida con un bate explosivo desde el inicio, convirtiéndose en referentes de la posición. Con apenas cuatro años en MLB, ya demuestra un ritmo de producción que lo perfila como uno de los talentos más dominantes de su generación. Si mantiene esta tendencia, no solo seguirá escalando en la lista histórica, sino que también podría superar a Lindor como la cara más completa del campocorto moderno.

Tras esta nueva marca, Bobby Witt Jr. ahora tiene de por vida en MLB 698 hits, entre ellos 145 dobles, 33 triples y 103 jonrones. Además, cuenta con 362 carreras remolcadas, 394 anotadas y promedio de .290, todo esto en 607 juegos celebrados con los Reales de Kansas City.