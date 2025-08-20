Bobby Witt Jr. el más joven de los Reales en alcanzar esta cantidad de jonrones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., conectó este martes su décimo octavo (18) cuadrangular de la campaña y el número 100 de su corta carrera en la victoria de su equipo ante los Rangers de Texas.

En este sentido, se convirtió en el noveno jugador en más joven en la historia de la MLB en alcanzar los 100 jonrones y 100 bases robadas en apenas 593 compromisos. Barry Bonds alcanzó dicha cifra en 640 juegos, tenía 25 años y 353 días.

Por edad, Witt Jr. es el décimo octavo jugador más joven en la historia de la MLB en alcanzar los 100 jonrones a una edad más temprana que Mark McGwire, Aaron Judge y Shohei Ohtani..

El batazo de Witt Jr

Corría la parte baja de la octava entrada, cuando el joven campocorto llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Cole Winn. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carreras por dos (2) a favor de los locales.

Con un outs en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Winn dejó un cutter de unas 91 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Witt Jr. no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Bobby Witt Jr. tuvo una velocidad de salida de 108.2 millas por hora y recorrió 449 pies de distancia.

Sus números

Bobby Witt Jr. se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con los Reales de Kansas City. El infielder tiene un promedio vitalicio de .289, con 679 hits, 100 jonrones y 354 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .291/.350/.497 (Avg/Obp/Slg); en 485 apariciones al bate, la superestrella de Kansas ha conectado 141 imparables, 18 cuadrangulares, anotado 79 e impulsado 69. Ha recibido 43 boletos y 104 ponches.

Asimismo, Witt se convirtió en el séptimo jugador de los reales en alcanzar dicho monto de cuadrangulares, uniéndose a Amos Otis, George Brett, Frank White, Carlos Beltrán, Alex Gordon y Hal McRae.