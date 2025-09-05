Salvador Pérez encarriló a los Reales con jonrón sobre Angelinos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

6 partidos requirió Salvador Pérez para dar continuidad a su conteo de cuadrangulares en la MLB; para la jornada de este 4 de septiembre sus Reales de Kansas City recibieron la visita de los Angelinos de Los Ángeles.

Para el 7mo inning, los querubines dominaban la pizarra y en el montículo recién estaba el relevista José Fermín, quien reemplazó al abridor Kyle Hendricks; en cuenta de 3 bolas y 2 strike, el Capitán de los monarcas se ensañó contra un slider, que devolvió a 103.5 millas por hora. La bola recorrió 402 pies de distancia por el jardín izquierdo.

Salvador Pérez oportuno

Con el tablazo “Salvy” igualó la partida a 3 carreras, en lo que fue su jonrón número 24 de este año, además de que consiguió sus carreras remolcadas y anotadas 78 y 47. Su tablazo de cuatro esquinas anterior ocurrió el 27 de agosto en casa de los Medias Blancas de Chicago, asimismo, se trató de su vuelabardas 297 en las Grandes Ligas.

Llegado el 8vo tramo, correspondió al campocorto Bobby Witt Jr. dar el golpe definitivo; lo logró también con jonrón solitario, su 21, y dibujó el 4x3 final que aseguró el cerrador Carlos Estévez que llegó a 37.

La victoria se la llevó Lucas Erceg (7-4, 2.67 de efectividad, 1.19 en whip), mientras el revés quedó en los registros de Ryan Zeferjahn (6-5, 4.67/1.41).

Salvador Johan terminó el duelo de 3-1, dejó su promedio de bateo en .240, el porcentaje de embasado en .284, slugging hasta .458 y OPS a .728, mientras que en el ranking histórico de Venezuela se mantuvo en la casilla 4, prosiguen Eugenio Suárez con 318, Andrés Galarraga 399 y Miguel Cabrera 511.