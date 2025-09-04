¡OJO! Ronald Acuña Jr. en incómodo y atípico bache con su bateo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de este 3 de septiembre, Ronald Acuña Jr. vivió uno de sus partidos más difíciles en la MLB; en el lauro de los Bravos de Atlanta desde el madero no pudo aportar pues terminó de 4-0 y además, con 3 ponches por lo que su línea ofensiva descendió a:

.275 en promedio de bateo

.400 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.494 de slugging

.894 de OPS

Ronald Acuña J., momento bajo

En esos mismos ítems, las cifras medias de Grandes Ligas este año: se ubican en .246/.316/.405/.722, por lo que el nativo de Venezuela ha estado notoriamente por encima de las mismas, pero en realidad, su amplio dominio se ha disminuido motivado a la racha que atraviesa ahora mismo.

Y es que durante sus cuatro partidos anteriores concluyó de 16-0, donde de paso solo pudo sacar 1 base por bolas; la única anotación que consiguió fue resultado de un pelotazo que incidió en su OBP, de .059.

Así las cosas, el bache que atraviesa va de 20-0, apenas el boleto en cuestión, un OBP de .047 y 8 chocolates engullidos. Un juego como el de este miércoles, de 3 ponches, no le ocurría desde el pasado 25 de julio cuando los tomahawks visitaron a los Rangers de Texas.

Este año tuvo un partido de 4 ponches, el 1 de julio vs Angelinos de Los Ángeles, además de otros 5 de 3 contra Padres de San Diego, Mets de Nueva York, Atléticos, Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco.