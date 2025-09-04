MLB: Ranger Suárez se fajó con Freddy Peralta en excelente duelo monticular (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Para la jornada de este 4 de septiembre, los Cerveceros de Milwaukee se presentaron con el mejor récord de ganados y perdidos de toda la MLB, 86-54, y ante ellos se enfrentó Ranger Suárez, uno de los caballos en la rotación de los no menos peligrosos Phillies de Filadelfia.

Aunque en este mes el abridor nativo de Venezuela tuvo dificultades en dos de sus salidas, en las tres últimas mostró franca recuperación que prosiguió ahora contra los espumosos, a quienes blanqueó por espacio de 6 innings, permitió 6 imparables, incurrió en 2 bases por bolas y por la guillotina pasó a 4: Jackson Chourio, Isaac Collins, Blake Perkins y Joey Ortiz.

Empero, Suárez terminó sin decisión porque su rival monticular fue Freddy Peralta, un serio aspirante al Premio Cy Young de la Liga Nacional, y que se fajó en un duelo de pitcheo de calidad. El dominicano trabajó 5 entradas de solo 2 hits, 3 boletos y 8 ponches recetados, además, llegó a 29 entradas sin permitir rayitas merecidas.

La definición del compromiso llegó en la alta del episodio 7, cuando el relevista cervecero, Tobías Myers recibió triple de Alec Bohm quien luego anotó con el sencillo de Trea Turner.

Para la 9na y con Joel Payamps como pitcher, Harrison Bader tronó doble, se movió a tercera con rodado por primera de Max Kepler y posteriormente pisó el plato gracias a biangular de Bryson Stott que puso el 2x0 en la pizarra, que aseguró el cerrador Jhoan Durán con 1 capítulo perfecto de 1 ponche, se acreditó su 26to rescate.

Ranger Suárez, números 2025

El lauro fue a los registros de Matt Strahm (2-3, 2.88 de efectividad, 1.12 en whip), que relevó en el 8vo, permitió 1 hit, ponchó a 1. La derrota fue responsabilidad de Myers (1-2, 3.98/1.48) que en 0.2 le batearon 2 inatrapables, le anotaron 1 y recetó 1 chocolate.

Ranger José mejoró su promedio de carreras limpias permitidas a 2.89 y el whip hasta 1.18. Su récord se mantuvo en 11-6; los Phillies mejoraron a 81-59.