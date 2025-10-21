¿Qué equipo lidera la serie particular de por vida entre Dodgers y Toronto?

Suscríbete a nuestros canales

Un resultado final de 3-4 en el juego siete, terminó siendo el mismo resultado de una épica Serie de Campeonato en la Liga Americana, que concluyó siendo favorable a los Azulejos de Toronto (4-3) sobre los Marineros de Seattle.

George Springer le dio el pase a los que hacen vida en Canadá con un contundente cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada y ahora, los Blue Jays disputarán una inédita Serie Mundial contra los Dodgers de Los Angeles. Por ende, es importante saber ¿Qué equipo lidera la serie particular entre ellos?.

Los Azulejos regresan a la Serie Mundial luego de 32 años:

Este campeonato del nuevo circuito, significó el tercero en la historia de los Azulejos y el primero desde 1993 (32 años atrás). Sin embargo, un dato que tienen a su favor es que en las dos ocasiones que llegaron a la Serie Mundial, se proclamaron monarcas de la MLB (1992 y 1993).

Lo malo, es que tendrán al frente a los actuales campeones y mejor equipo en los últimos 10 años de Las Mayores: Los Dodgers. Esto motivado a que han llegado a cinco instancias decisivas desde 2017 y obtuvieron el anillo en 2020 y 2024. En total, los Dodgers han participado en 22 Series Mundiales y triunfaron en siete.

¿Qué novena lidera la serie particular de por vida entre Dodgers y Azulejos?

Sobre los enfrentamientos de estas novenas, hay que destacar que solamente se han medido 30 veces en todos los tiempos y en 19 ocasiones, los californianos salieron victoriosos (19-11).

Además, suman 14 lauros en los últimos 19 enfrentamientos y en la temporada regular 2025 igualmente inclinaron la balanza a su favor dos triunfos por uno de Toronto.

No obstante, será primera vez que se verán las caras en una Serie Mundial y cualquier cosa puede pasar. El primero de esta llave será el próximo viernes.