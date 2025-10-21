¿Adiós a Milwaukee? Cerveceros Abiertos a Canjear a Freddy Peralta

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee iniciaron su temporada baja con el ánimo tocado, tras ser eliminados en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles. La derrota puso fin a una temporada de ensueño en la que consiguieron 97 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas.

Ahora, la novena de Wisconsin se prepara para una etapa de renovación que podría incluir escuchar ofertas por algunos de sus mejores jugadores, incluyendo a sus lanzadores estelares.

Freddy Peralta, en la Mira para un Posible Cambio

Según el periodista Andy McCullough de The Athletic, los Cerveceros esperan activamente escuchar ofertas de otros equipos por el lanzador dominicano Freddy Peralta, considerado uno de los brazos más confiables de la liga.

Peralta, de 29 años, viene de una temporada estelar en la que fue All-Star por segunda vez. Sus estadísticas de campaña regular lo consolidaron como el as del equipo:

Victorias: 17 (La cifra más alta en la Liga Nacional).

Efectividad (ERA): 2.70.

Entradas Lanzadas (IP): 176.2 (récord personal).

Ponches (K): 204 (sexto en la Liga Nacional).

Además, el dominicano se espera que reciba votos para el Cy Young en las votaciones de menor rango, tras haber realizado al menos 30 aperturas por tercer año consecutivo.

Implicaciones Contractuales y Desempeño en Postemporada

El contrato de Peralta lo hace una pieza atractiva en el mercado, ya que incluye una opción de equipo de $8 millones de dólares para 2026. No obstante, el lanzador será agente libre después de la próxima temporada, lo que motiva a Milwaukee a evaluar su valor en un canje.

A pesar de su excelencia en la temporada regular, Peralta tuvo un registro discreto en la postemporada con una victoria y dos derrotas, y una efectividad de 4.70 en tres aperturas.

“Esto es un Negocio”

Peralta elogió a Milwaukee cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser cambiado después de la derrota que puso fin a la temporada, aunque reconoció la realidad del béisbol.

“Llevo aquí toda la vida y me encanta. Amo la ciudad de Milwaukee, al equipo, a todos aquí. Y lo digo con todo el corazón”, declaró Peralta a la prensa. “Pero al final, sé que esto es un negocio y entiendo que cualquier cosa puede pasar”.

La limitada nómina de los Cerveceros —que este año ocupó el puesto 22 en las Grandes Ligas, según Fangraphs— podría influir en la decisión final de la gerencia de mover a Peralta, ya sea para obtener piezas jóvenes de alto potencial o para reducir gastos.