MLB: Toronto NO contará con este lanzador si avanza a la Serie Mundial

El lanzador de los Azulejos de Toronto, José Berríos, no volverá a lanzar en lo que resta de la postemporada 2025. Así lo confirmó el mánager John Schneider, quien descartó cualquier posibilidad de que el derecho de 31 años se reincorpore al equipo antes del final de los playoffs.

Inflamación en el codo lo ha mantenido fuera desde septiembre

Berríos no lanza desde el 24 de septiembre, y su última apertura fue el 16 del mismo mes. Desde entonces, ha estado en recuperación por una inflamación en el codo derecho que lo obligó a ser apartado del roster activo. Aunque recientemente fue autorizado para retomar su programa de lanzamientos, el tiempo no juega a su favor: el calendario de postemporada no le permitirá estar listo para competir en 2025.

Toronto pierde a un pilar de su rotación en el momento más crítico

La ausencia de Berríos representa un golpe duro para los Azulejos, que buscan avanzar a su primera Serie Mundial desde 1993. Su experiencia y consistencia en la lomita eran claves para un posible empuje hacia la Serie Mundial. Schneider fue claro: aunque el progreso del boricua es alentador, no hay margen para su regreso en esta campaña.

A pesar del revés, el panorama para José Berríos es positivo de cara al próximo año. Salvo una recaída, todo indica que tendrá una temporada muerta normal y estará listo para el entrenamiento primaveral de 2026. Su reincorporación plena sería vital para los planes de Toronto, que sigue apostando por su talento como parte esencial de la rotación abridora.