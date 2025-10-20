MLB: Toronto podría contar con este bateador para una hipotética Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto estelar de los Azulejos de Toronto, Bo Bichette, podría protagonizar un regreso impactante si su equipo logra avanzar a la Serie Mundial. El jugador de 27 años, quien se encuentra en la recta final de su contrato, ha mostrado avances importantes en su rehabilitación tras sufrir un esguince del ligamento cruzado posterior (PCL) en su rodilla derecha a principios de septiembre.

Aunque fue excluido del roster para la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), el mánager John Schneider reveló que Bichette ha estado trabajando intensamente tras bambalinas y que hay un creciente optimismo sobre su posible retorno si los Azulejos superan el Juego 7.

Pieza clave para Toronto

La ausencia de Bichette ha sido notable en la alineación de Toronto, que depende de su capacidad ofensiva y liderazgo en el campo. Antes de su lesión, el dos veces All-Star acumulaba 175 hits, 20 jonrones y un promedio de bateo de .306, siendo uno de los pilares ofensivos del equipo.

Su posible reincorporación no solo reforzaría el lineup, sino que también elevaría el ánimo del clubhouse en un momento decisivo. Schneider destacó que el jugador está “en el mejor ánimo posible” y que el cuerpo médico ha confirmado que la recuperación va por buen camino.

¿Regreso en la Serie Mundial?

La decisión final dependerá del resultado del Juego 7, programado para este lunes. Si Toronto logra vencer y avanzar, Bo Bichette podría ser activado para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Su retorno sería una inyección de talento y experiencia para una novena que busca su primer título desde 1993.