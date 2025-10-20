MLB: Marineros vs Azulejos se juegan décadas de espera en Juego 7

Suscríbete a nuestros canales

Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto se enfrentan en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de Liga Americana 2025. Ambas ciudades están en una situación clave para cambiar su narrativa deportiva; se enfrentarán para romper años de sequía y escribir un nueva página en su historia.

Seattle y Toronto han mostrado resiliencia, poder y momentos importantes durante la Serie de Campeonato. Sin embargo, ahora toca el Juego 7, donde todo se define: un equipo entrará en la historia reciente de Grandes Ligas y el otro tendrá que esperar y adelantar sus vacaciones.

El Juego 7 no solo define un lugar por Liga Americana, también la narrativa de ambas franquicias que han tenido años de espera para competir al más alto nivel. Azulejos espera llegar al Clásico de Octubre desde 1993 y Marineros disputar por primera vez la Serie Mundial.

¿Pitchers abridores del Juego 7 entre Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto?

Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto por el Juego 7 de la Serie de Campeonato es un juego de vida o muerte. En ese contexto, no importa que lanzadores comiencen, al mínimo error serán sustituidos, en un enfrentamiento donde todos los pitchers estarán disponibles.

Seattle comenzará el encuentro con George Kirby y Toronto hará lo propio con Shane Bieber. Ambos lanzadores han tenido momentos brillante y de pocas luces. Solo necesitan 4 entradas de calidad para ir perfilando la victoria, en el juego más importante de sus carreras.

Claves del triunfo en Juego 7 entre Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto

George Kirby necesita mostrar su versión más dominante para asegurar el triunfo de Marineros de Seattle. El lanzador tiene que mostrarse sólido con sus comandos de pitcheos; pero además, el equipo debe aprovechar los momentos ofensivos con tranquilidad.

Azulejos de Toronto debe contar con una versión fuerte de toda su ofensiva. Cuando todos hacen el trabajo, el equipo sobresale y eso contagia a los lanzadores. Shane Bieber debe cometer mínimos errores con sus rivales y aprovechar el factor casa para ganar el juego.