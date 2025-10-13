MLB: Marineros de Seattle se unen a un club exclusivo e inusual

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la postemporada de la MLB en permitir un jonrón de apertura y, asombrosamente, no permitir ninguna otra carrera durante el resto del juego. Este logro subraya una actuación dominante y un ajuste defensivo implacable después de enfrentar un golpe inicial.

Un club con tres miembros

La capacidad de un equipo de béisbol de reponerse de un jonrón en el primer inning y cerrar el juego sin conceder más anotaciones es una estadística que resalta una rara mezcla de nervios de acero, bullpen efectivo y concentración total del staff de lanzadores y la defensa. Los Marineros ahora se unen a un trío de equipos que anteriormente consiguieron esta gesta:

-Medias Rojas de Boston (Serie Mundial de 2018, Juego 5): Un ejemplo notable en el escenario más grande del béisbol.

-Tigres de Detroit (Serie Divisional de la Liga Americana de 2012, Juego 1): Demostrando que este tipo de resiliencia puede establecer el tono en una serie temprana.

-Gigantes de San Francisco (Serie Mundial de 1954, Juego 2): Un hito que se remonta a la época dorada del béisbol, probando la naturaleza atemporal de esta proeza.

Significado estadístico

Que este escenario haya ocurrido solo cuatro veces en la larga y rica historia de la postemporada de la MLB ilustra su dificultad. Un jonrón de apertura no solo pone al equipo contrario en desventaja inmediata, sino que también puede ser un golpe psicológico para el lanzador abridor y el equipo defensivo.

El hecho de que los Marineros (o cualquiera de los equipos en esta lista) lograran dominar los siguientes ocho innings y el bullpen sin conceder otra carrera habla volúmenes sobre:

1. La capacidad de recuperación del abridor: El lanzador que concedió el jonrón debe haber superado rápidamente el error para establecer su outing y evitar una ofensiva más grande.

2. La excelencia del bullpen: En muchos juegos de postemporada, la carga de trabajo recae en el bullpen. Evitar más carreras contra lineups de playoffs de alta calidad demuestra una ejecución perfecta de los relevistas. (Los Marineros han sido reconocidos por tener un bullpen sólido, lo que añade contexto a su logro).

3. La defensa sólida: Mantener al oponente en el score mínimo requiere jugadas defensivas oportunas, outs cruciales y control de bases.

Este logro no solo es un dato curioso, sino una estadística clutch que destaca la máxima resiliencia de un equipo bajo presión extrema en la búsqueda de un campeonato. Para los Marineros, se convierte en un símbolo de la tenacidad que están demostrando en la postemporada.

