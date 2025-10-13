¡Histórico! Seattle Asalta el Rogers Centre y Vence a Toronto en el Juego 1 de la SCLA 2025

Suscríbete a nuestros canales

Siempre hay una primera vez. O en este caso, una segunda después de mucho tiempo. Los Seattle Mariners consiguieron una victoria histórica al derrotar a los Toronto Blue Jays por cuatro (4) carreras por una (1) en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) de 2025, disputado en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense.

Esta victoria representa el primer triunfo de postemporada de los Marineros jugando como visitantes en una Serie de Campeonato. Pasaron exactamente 24 años desde que Seattle clasificó por primera vez a esta instancia, donde cayeron ante los New York Yankees de Joe Torre en cinco juegos (4-1 en 2001). Esta victoria es apenas la segunda de la franquicia en una ALCS.

Crónica del Juego y Héroes

El conjunto local abrió el marcador en la misma primera entrada. Al primer lanzamiento del juego, el jardinero George Springer conectó una recta de Bryce Miller para sacar la bola por todo el jardín derecho y poner a los Azulejos arriba 1-0.

El derecho de Toronto, Kevin Gausman, enlazó una cadena de ceros hasta la parte alta de la sexta entrada. Luego de dos outs en la pizarra, el líder en jonrones de Grandes Ligas durante la temporada regular, Cal Raleigh, se encontró con un splitter bajo de Gausman y envió la pelota por el jardín derecho, empatando el encuentro (1-1) con su cuadrangular.

Un poco más tarde, en la misma entrada, Gausman otorgó boleto al jardinero dominicano Julio Rodríguez. Un lanzamiento desviado de Brendon Little, quien relevó a Gausman, permitió a Rodríguez avanzar a segunda base. Acto seguido, Jorge Polanco trajo la carrera de la ventaja para los Marineros al conectar sencillo al jardín izquierdo (2-1).

Polanco se consolidó como figura al batear otro imparable en la alta de la octava entrada para impulsar al jardinero cubano Randy Arozarena, quien había recibido boleto. La pizarra se ponía 4-1.

El abridor de Seattle, Bryce Miller, se adjudicó la victoria tras lanzar seis sólidas entradas, permitiendo solo una carrera. El relevo de los Marineros selló el triunfo de manera impecable, con tres episodios sin permitir hits, asegurando la ventaja.

El Dato de la Postemporada

En la historia de la postemporada de MLB, los equipos que han ganado el primer partido de cualquier serie al mejor de siete se han alzado con la victoria en el 64.9% de las ocasiones. Específicamente, en series con el formato actual de 2-3-2, ganar el primer partido como visitante ha resultado en la victoria final de la serie en 40 de 71 ocasiones (56.3%).