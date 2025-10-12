MLB: Marineros y Azulejos se citan en octubre tras 48 años de espera

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de la Liga Americana 2025 abre con un cruce inédito entre Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto, dos franquicias fundadas en 1977 que jamás se habían enfrentado en octubre. El Rogers Centre será el escenario del Juego 1, en una cita que une historias paralelas tras casi medio siglo.

Marineros llega con un subidón tras eliminar a Tigres de Detroit en una serie intensa y con muchos batazos importantes. Azulejos, por su parte, abre en casa tras anotar 34 carreras en Serie Divisional frente a Yankees de Nueva York, a quienes humillaron en cada encuentros.

Seattle apuesta por brazos de élite como Kirby, Gilbert y Castillo, para el Juego 1 abre Bryce Miller. Azulejos confía en su localía (54-27 en casa) y una ofensiva liderada por Vladimir Guerrero Jr, que combina contacto y poder, Toronto enviará a Kevin Gausman al montículo.

Puntos fuertes de Marineros para vencer a Azulejos

Marineros de Seattle llega con uno de los ataques más potentes de la temporada: 238 jonrones en temporada regular y una producción sostenida fuera de casa. Cal Raleigh, con 60 HR, encabeza un lineup que sabe dañar en parques ajenos y encuentra matchups favorables ante Toronto.

La rotación de Marineros ofrece profundidad real y techo alto: George Kirby, Logan Gilbert y Luis Castillo forman un tridente de élite, mientras Bryan Woo podría sumarse con 2.94 de ERA y 128 ERA+. El bullpen también aporta variantes para una serie larga y exigente.

Raleigh se perfila como factor X ante Toronto: 11 jonrones y 1.062 de OPS en 26 juegos frente a los Azulejos, con números aún mejores en el Rogers Centre (1.195 de OPS). El parque canadiense potencia su perfil y podría inclinar el duelo desde el corazón del lineup.

Puntos fuertes de Azulejos para vencer a Marineros

Azulejos de Toronto llega con una ofensiva encendida: 34 carreras y 50 hits en cuatro juegos del ALDS, liderada por Vladimir Guerrero Jr. El enfoque de contacto y poder se sostiene tras una fase regular top-3 en OPS y 798 carreras totales, perfilando un lineup profundo y oportuno.

La localía es un activo clave: Azulejos abren la serie en casa y vienen de un 54-27 en el Rogers Centre durante la temporada. El ambiente y la ventaja de campo podrían marcar diferencia desde el Juego 1, apalancando el ritmo ofensivo y emocional del equipo.

El staff de pitcheo llega fresco y alineado: Kevin Gausman está confirmado para abrir el Juego 1, con una rotación descansada tras cerrar el ALDS con margen. Toronto apuesta por golpear primero y controlar el emparejamiento desde el montículo, con piezas listas para ejecutar.