¡Imparable! Emisael Jaramillo logra "Back to Back" en el opening day del Championship Meet de Gulfstream Park

Este jueves en celebración del Día de Accion de Gracias, el hipódromo de Gulfstream Park fue el escenario para el opening day del Championship Meet que contó con una cartelera de ocho competencias, entre ellas, el Wait a While Stakes de $100,000 sobre césped.

El “Campeón de Venezuela” Emisael Jaramillo brilló en la apertura del meeting de la arena de Florida al cruzar la meta en dos oportunidades consecutivas.

Su destacada actuación no solo refleja su habilidad, sino también la creciente presencia y éxito de los jinetes venezolanos en el circuito hípico estadounidense.

Gulfstream Park: Victorias Emisael Jaramillo Gulfstream Park

En la sexta carrera, se disputó un Claiming de $31.000 para yeguas de tres y más años, en un recorrido de 1.700 metros. El triunfo se la llevó la cuatroañera Insolenta (número 1), presentada por su compatriota Jorge Delgado y conducido por el propio Jaramillo.

El tiempo oficial de la prueba fue de 1:41’’94 segundos para los 1.700 metros, ofreciendo un dividendo de $8.40 para el ganador, $3.00 para el place y $2.60 para el show.

Mientras que en la séptima de la tarde también resultó exitosa también para Jaramillo, quien montó a la castaña Vindicate Cha Cha (número 6), entrenada por Michael Lerman, por lo que fue Allowance Optional Claiming, de $57.000. La yegua logró crono de 55’’85 para los 1.000 metros del recorrido y abonó un dividendo de $8,60 a ganador, $4,80 el place y $3,40 el show.

Resultados: Championship Meet Triunfos

Con estos dos triunfos, Jaramillo se posiciona en el primer lugar de la estadística del mencionado meeting del óvalo de Florida, mientras que en su campaña personal suma un total de 146 victorias en lo que va de 2025 y 1874 de por vida en los Estados Unidos, es decir, está a 26 triunfos para alcanzar las 1.900 lauros en las pistas norteamericanas.