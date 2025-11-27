Estella de Tiktok anuncia devastada la pérdida de una de sus gemelas

Suscríbete a nuestros canales

La tragedia tocó la vida de la estrella de TikTok, Tineke "Tini" Younger con la muerte de una de sus gemelas el miércoles 26 de noviembre, así lo informó en un post publicado en su cuenta personal.

Devastada por la pérdida de su hija informó que tuvo un desprendimiento de placenta, lo que ocasionó el fallecimiento de Arya. Por otro lado, la otra bebé se encuentra sana y respira por sí sola.

"Este no es el post que pensé que compartiría una vez que llegaran las gemelas, desafortunadamente, a principios de esta semana perdimos a nuestra dulce niña Arya (Bebé A)", informó.

Tineke "Tini" Younger indicó que la niña sobreviviente siempre sabrá que tuvo una hermana gemela, mientras anunció un descanso de las redes sociales para recuperarse y guardar luto. En julio, la chef compartió la grata noticia de su embarazo junto a su esposo Antonio Wright Jr.

De acuerdo al portal Mayo Clinic, el desprendimiento de placenta cuando “se separa parcial o completamente de la pared interna del útero antes del parto. Esto puede disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes al bebé y causar sangrado abundante en la madre".

Felicidad por la llegada de las gemelas

Tineke "Tini" Younger había conversado con PEOPLE sobre la llegada de las gemelas a su vida y feliz que estaba por el Día de Acción de Gracias, uno de los más importante para ella.

"Ya tengo un pequeño taburete de cocina, pero este día es muy importante para mí, especialmente por el contenido, todos vienen a mi página a buscar recetas. Así es que voy a seguir adelante, con sentarme en mi silla es suficiente, porque eso es lo principal para mí”, indicó.