Finalista de Miss Universo 2025 se compromete en Tailandia ¡Vivan los novios!

A solo días haber finalizado el Miss Universo 2025, una de sus destacadas finalistas se comprometió con su novio en la isla Koh Samui, Tailandia, dejando a todos boquiabierto.

Se trata de la chilena Inna Moll, quien aprovechó su estadía en el país asiático para disfrutar de sus maravillas en compañía de su pareja, el creador de contenido mexicano Carlos Frettlohr.

El también empresario sorprendió a la finalista de Miss Universo con una pedida de mano con una velada romántica en la isla Koh Samui, un lugar turístico por sus playas y vistas al mar, por supuesto, Inna no dudó en decir el “sí, acepto”.

La memorable pedida de mano

La modelo de 28 años compartió el momento exacto en el que Carlos se arrodilla con un anillo en sus manos para pedirle ser su esposa. "Sí, quiero", fue la descripción que usó la rubia de ojos azules para anunciar su futuro matrimonio.

"Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas", escribió la futura novia, y agregó: "El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me ensenó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños, porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso vale más que todo".

Además, en otras fotografías se evidencia la complicidad entre los novios, quienes con besos y abrazos celebraron su unión.

Inna Moll en el Miss Universo

Durante la concentración de Miss Universo, Inna Moll destacó como una de las favoritas del público, su belleza reluciente con su carisma fueron la combinación perfecta para ganarse el cariño de los fanáticos de los certámenes de belleza.

En cada evento, los ojos estaban puesto sobre y, se posicionaba como una de las favoritas para entrar en el top final, sin embargo, la chilena solo logró entrar en el top 12, sin poder avanzar más en la competencia.