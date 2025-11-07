Miss Chile denuncia maltrato de organizador de Miss Universo: "Me cerró la puerta"

Suscríbete a nuestros canales

Los escándalos parecen no tener fin en el Miss Universo 2025 que se realiza en Tailandia, es ahora la candidata de Chile Inna Moll la que levantando su voz, en contra del empresario Nawat Itsaragrisil. La guapa rubia de 28 años, comentó en un video que el hombre le cerró la puerta en la cara.

Siguen las polémicas

A través de un live la belleza comentó que su apoyo es muy grande para la representante mexicana Fátima Bosch, por el enfrentamiento que tuvo con Nawat en la imposición de bandas realizada hace días.

Aunque Inna comentó que no puede hablar mucho de la situación, aseveró que el señor es una persona complicada que no tuvo respeto por ella. “Todas estamos con México. Fuí la primera en pararme e irme, Nawat me cerró la puerta en la cara”, dijo sin filtros.

En este sentido, dejó muy claro que las delegadas latinas están con la representante del país azteca, para que se sienta cómoda y bien en la contienda cuya final está pautada para el 21 de noviembre.

Apoyo a México

Fátima no solo ha recibido el apoyo de sus compañeras quienes abandonaron la sala tras el controversial momento, sino también de otras figuras importantes como Gloria Trevi, Alicia Machado, Andrea Meza, Maribel Guardia, Lupita Jones y hasta la presidenta de México salió en su defensa.

“Mi reconocimiento a Fátima Bosch, ella vive esta agresión y muy dignamente dice, ´no estoy de acuerdo´ y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz, yo digo”, señaló la mandataria Claudia Sheinbaum.