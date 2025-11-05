Claudia Sheinbaum presenta denuncia formal contra hombre que la acosó en plena vía pública

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía tras ser víctima de acoso por parte de un hombre mientras caminaba por una calle del centro histórico de Ciudad de México. El sujeto fue detenido poco después del incidente por agentes de seguridad, según informaron las autoridades capitalinas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que tomó la decisión de denunciar el hecho “porque esto es algo que vivimos todas las mujeres en el país”. La mandataria recordó que en su juventud también enfrentó un episodio similar, subrayando la necesidad de no normalizar el acoso ni la violencia de género en ningún contexto. La presidenta expresó:

"Si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas si esto le hacen a la presidenta?"

Sheinbaum aprovechó el momento para reiterar su compromiso con los derechos de las mujeres y condenar cualquier acto que atente contra su seguridad o dignidad. Señaló que el espacio personal de las mujeres debe ser respetado, sin importar el cargo o posición social:

“No lo digo como presidenta, sino como mujer mexicana. Nadie tiene derecho a vulnerar nuestro espacio personal”.

Tras el incidente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su solidaridad con Sheinbaum y aseguró que “el acoso no tiene cabida en la ciudad”. En un comunicado oficial, confirmó que el acusado fue arrestado y que el caso seguirá su curso conforme a la ley.