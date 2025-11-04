Venezolano sorprende al figurar entre las mayores fortunas de España, según Forbes

Suscríbete a nuestros canales

El empresario hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, presidente y principal accionista de Abanca, se consolidó como dueño de la quinta mayor fortuna de España según la lista Forbes 2025. Su patrimonio se estima en 6.200 millones de euros, lo que representa un crecimiento notable frente al año anterior y lo ubica como una de las figuras financieras más influyentes del país.

En comparación con 2024, Escotet aumentó su riqueza en 2.200 millones de euros, un incremento del 55% en solo doce meses. Este aumento refleja la sólida posición de Abanca, derivada de la fusión de antiguas cajas gallegas, y su participación mayoritaria en la entidad, que alcanza el 86% del capital.

Además de su éxito bancario, Escotet es principal accionista del Real Club Deportivo de La Coruña, consolidando su influencia económica y social en Galicia. Por encima de él en la lista se encuentran Rafael del Pino de Ferrovial (8.000 millones) y Juan Roig, dueño de Mercadona (7.900 millones), mientras que Hortensia Herrero ocupa el séptimo lugar con 4.400 millones de euros.

Forbes señala que el patrimonio conjunto de las 100 mayores fortunas de España alcanzó 258.870 millones de euros, aumentando un 7% respecto al año anterior. Entre los más ricos se mantiene Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 109.900 millones de euros, pese a pérdidas de más de 10.000 millones por la desaceleración de las ventas en el primer semestre.

Entre los movimientos más destacados figura Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales, quien subió del puesto 12 al 6 tras aumentar su patrimonio en 1.900 millones. Otros nombres en el top 10 incluyen María del Pino Calvo-Sotelo (4.200 millones), Miguel Fluxá de Iberostar (3.200 millones) y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 3.100 millones de euros.

El ranking también refleja la presencia de la familia March Delgado en el sector bancario, mientras que en el ámbito cultural y artístico destacan Carmen Thyssen y Julio Iglesias. Entre las mayores subidas figura el empresario catalán Jordi Rubiralta, cuyo patrimonio pasó de 410 a 1.200 millones, acompañado por sus hermanos, que ingresaron al listado con 1.100 millones cada uno, demostrando la diversificación y consolidación de la riqueza en España.