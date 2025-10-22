¿Por qué en Halloween se usan calabazas?

Suscríbete a nuestros canales

Halloween, es conocida como la noche más terrorífica del año, cada 31 de octubre, las calles se llenan de símbolos icónicos relacionado a todo lo terrorífico. Uno de los más comunes es la calabaza tallada, pero ¿por qué se ha convertido en un elemento tan característico de esta celebración?

Origen de la calabaza de Halloween

La tradición de tallar calabazas y utilizarlas como faroles se remonta a una antigua leyenda irlandesa. Según la historia, Jack engañó al diablo varias veces y al morir, no fue admitido ni en el cielo, ni en el infierno. Condenado a vagar en la oscuridad, Jack utilizó un nabo hueco con una brasa dentro para iluminar su camino.

Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, descubrieron que las calabazas eran más abundantes y fáciles de tallar que los nabos. Así, la calabaza se convirtió en el elemento central de la tradición de Halloween en Estados Unidos y poco a poco se extendió al resto del mundo.

¿Por qué las calabazas y no otros frutos?

Facilidad para tallar: La cáscara de la calabaza es lo suficientemente dura como para mantener su forma una vez tallada, pero también es lo suficientemente blanda como para ser trabajada con facilidad.

Forma y color: La forma redondeada y el color naranja intenso de las calabazas las hacen perfectas para representar caras terroríficas y crear una atmósfera espeluznante.

