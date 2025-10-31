Halloween: Video muestra a Trump y Melania celebrando una noche mágica en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump encabezaron una de las celebraciones más esperadas de octubre en Estados Unidos. En Halloween, ambos recibieron a decenas de niños disfrazados en la Casa Blanca, ofreciendo dulces y compartiendo un ambiente lleno de música, luces y color, un video difundido en redes sociales captó los momentos más destacados de la noche.

Cada año, la Casa Blanca abre sus puertas para que los más pequeños participen en la clásica entrega de dulces, una costumbre que combina alegría y cercanía con la comunidad. Melania fue la encargada de coordinar los detalles de la decoración, que incluyó calabazas iluminadas, guirnaldas naranjas y telarañas decorativas, convirtiendo los jardines presidenciales en un escenario mágico.

Entre los disfraces más comentados destacaron los de T-Rex, calabazas, soldados, papas fritas de McDonald's y hasta un pequeño caracterizado como el propio Trump, quien recibió un amistoso choque de puños del mandatario. La diversidad de trajes y el entusiasmo de los niños aportaron un toque especial a la celebración, reforzando el espíritu alegre y familiar de la fecha.

El video del evento se volvió viral al mostrar a Trump y Melania saludando con amabilidad a las familias, las imágenes reflejan un ambiente relajado, con risas y gestos espontáneos que contrastan con la formalidad habitual de la residencia presidencial. Melania, vestida en tonos otoñales, acompañó cada entrega de dulces con palabras de afecto y sonrisas para los más pequeños.