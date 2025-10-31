Anuncian cierre total del túnel de El Paraíso a partir de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte informó el 31 de octubre sobre el cierre total del túnel de El Paraíso, sentido El Cementerio-Catia, en el municipio Libertador de Caracas, por trabajos de mantenimiento.

La medida será a partir del 31 de octubre entre las 9:00 pm y las 4:00 am, desde la rampa de acceso de la autopista Valle-Coche hacia los túneles, y durará dos días.

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas mientras se realizan estos trabajos. Reiteraron que estas acciones se ejecutan en garantía del bienestar y seguridad de los ciudadanos que transitan por estas zonas.

En desarrollo