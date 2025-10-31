Servicios

Anuncian cierre total del túnel de El Paraíso a partir de esta fecha

Meridiano

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 04:52 pm
Anuncian cierre total del túnel de El Paraíso a partir de esta fecha
El Ministerio de Transporte informó el 31 de octubre sobre el cierre total del túnel de El Paraíso, sentido El Cementerio-Catia, en el municipio Libertador de Caracas, por trabajos de mantenimiento. 

La medida será a partir del 31 de octubre entre las 9:00 pm y las 4:00 am, desde la rampa de acceso de la autopista Valle-Coche hacia los túneles, y durará dos días. 

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas mientras se realizan estos trabajos. Reiteraron que estas acciones se ejecutan en garantía del bienestar y seguridad de los ciudadanos que transitan por estas zonas. 

 

 

Viernes 31 de Octubre de 2025
