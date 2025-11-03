Sassuolo se quedó con las manos vacías ante Genoa y perdió por 2 a 1 tras un gol agónico

Genoa se quedó con la victoria al vencer por 2 a 1 al dueño de casa. Fue en el encuentro disputado por la fecha 10 de la Serie A. Después de 17 minutos de juego en el primer tiempo, Genoa rompió el empate inicial con un brillante gol de jugada de Ruslan Malinovskyi. Sin embargo, Sassuolo respondió con un remate de Domenico Berardi al minuto 1 de la segunda mitad, igualando el marcador. La reacción de Genoa llegó en el minuto 47 de la misma etapa. El disparo ejecutado por Leo Östigard terminó en el fondo de la red contraria para anotar el 2-1 final.
El desempeño Leo Östigard lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Genoa fue importante por convertir 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Vítor Oliveira. El atacante de Genoa brilló patear 4 veces.
El DT de Sassuolo, Fabio Grosso, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Arijanet Muric en el arco; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic y Josh Doig en la línea defensiva; Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic y Ismael Koné en el medio; y Domenico Berardi, Andrea Pinamonti y Armand Laurienté en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Domenico Criscito salió con una disposición táctica 3-5-2 con Nicola Leali bajo los tres palos; Alessandro Marcandalli, Leo Östigard y Johan Vásquez en defensa; Brooke Norton-Cuffy, Ruslan Malinovskyi, Morten Frendrup, Morten Thorsby y Aarón Martín en la mitad de cancha; y Vítor Oliveira y Lorenzo Colombo en la delantera.
Ermanno Feliciani fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.
En la próxima fecha, Sassuolo visitará a Atalanta y Genoa jugará de local frente a Fiorentina.
De esta manera el local está en el décimo primer puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el décimo octavo lugar.
Cambios en Sassuolo
- 63' 2T - Salieron Armand Laurienté por Alieu Fadera y Ismael Koné por Aster Vranckx
- 76' 2T - Salió Domenico Berardi por Walid Cheddira
- 77' 2T - Salió Josh Doig por Woyo Coulibaly
- 85' 2T - Salió Andrea Pinamonti por Luca Moro
Amonestado en Sassuolo:
- 46' 2T Tarik Muharemovic (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Genoa
- 58' 2T - Salieron Ruslan Malinovskyi por Patrizio Masini y Vítor Oliveira por Junior Messias
- 67' 2T - Salió Lorenzo Colombo por Caleb Ekuban
- 68' 2T - Salió Alessandro Marcandalli por Mikael Ellertsson
- 84' 2T - Salió Morten Thorsby por Albert Grönbaek
Amonestados en Genoa:
- 2' 1T Ruslan Malinovskyi (Conducta antideportiva), 35' 1T Alessandro Marcandalli (Conducta antideportiva) y 27' 2T Patrizio Masini (Sujetar al rival para impedirle avanzar)