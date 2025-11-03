Así quedaron los resultados de este lunes 3 de noviembre en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 ha levantado el telón con una primera jornada llena de goles, sorpresas y actuaciones que perfilan a los primeros candidatos a destacar en el torneo.

Ocho encuentros se disputaron este lunes 3 de noviembre, dando inicio a una competencia que servirá de vitrina para las futuras estrellas del fútbol mundial.

Goleadas llamativas

La jornada estuvo marcada por la alta efectividad ofensiva de varios combinados nacionales, con dos encuentros que terminaron en resultados abultados.

Portugal se mostró demoledora en el Grupo B al imponerse con contundencia por 6-1 a Nueva Caledonia . A pesar de que el equipo oceánico logró adelantarse brevemente de penal, la reacción lusitana fue imparable.

En el Grupo D, Túnez no tuvo piedad ante su similar de Fiyi, propinándoles una goleada de 6-0. Esta victoria les da una valiosa diferencia de goles que podría ser crucial en este nuevo formato de 48 equipos.

Batallas sudamericanas

Los equipos sudamericanos debutaron con resultados variados, destacando la garra y la capacidad de reacción.

Argentina tuvo un debut emocionante en el Grupo D, logrando una ajustada victoria de 3-2 frente a Bélgica . La Albiceleste tuvo que remontar el marcador en un partido de alta intensidad.

En el Grupo A, Sudáfrica dio una de las notas más sobresalientes al vencer 3-1 a Bolivia. Lo notable de esta victoria es que los africanos lograron el triunfo pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos.

Otros resultados de la fecha

Cabe destacar, que no todos los partidos fueron de alta anotación, lo que también es un indicador de la paridad en algunos grupos.

Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos protagonizaron un disputado empate 1-1, mientras que, el partido entre Senegal y Croacia terminó en un 0-0.

Por su parte, el país anfitrión, Qatar, cayó por la mínima diferencia de 0-1 ante Italia. Los europeos se llevaron una valiosa victoria que los posiciona en la parte alta del Grupo A.

Asimismo, Japón confirmó su habitual orden táctico y se llevó la victoria por 2-0 ante Marruecos. Los goles llegaron en la segunda mitad, sentenciando el partido en los últimos compases y evidenciando que la selección asiática será un rival muy duro de vencer.

La agenda de mañana

La acción continúa este martes 4 de noviembre con el debut de varias selecciones que figuran entre las favoritas y la expectativa regional.

Tendrán su estreno las grandes potencias como Alemania, Inglaterra y Brasil .

Las selecciones de CONCACAF y CONMEBOL, como México y Colombia , también saltarán al campo por primera vez.

Finalmente, todas las miradas de Venezuela estarán puestas en la Vinotinto, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, en lo que será su primer gran reto en el torneo.

La primera jornada ha dejado claro que, en esta edición ampliada a 48 equipos en Qatar, cada punto y cada gol será vital para avanzar a la fase de los dieciseisavos de final.