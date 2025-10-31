Mundial Sub-17: ¿Cuándo inicia este torneo?

Suscríbete a nuestros canales

El mes de noviembre tiene preparado otro evento importante que será visto en todo el mundo. Es nada más y nada menos que el Mundial sub-17, en el que jóvenes figuras de 48 selecciones querrán llevar la alegría a sus países.

El certamen -con epicentro en Qatar- está programado a que tenga su puntapié inicial el próximo 3 de noviembre con el duelo entre los combinados de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos junto al Sudáfrica vs Bolivia del Grupo A.

Ese primer día regalará hasta ocho juegos entre el los grupos A y B, que serán completados por los compromisos Senegal-Croacia, Japón-Marruecos, Argentina-Bélgica, Nueva Caledonia-Portugal, Qatar-Italia y Túnez-Fiyi.

¿Cuándo debuta la Vinotinto en el Mundial sub-17?

Una de las mayores atracciones para Venezuela será la Vinotinto, que se ganó el derecho de estar en este torneo lideradas por el estratega Oswaldo Vizcarrondo, quien intentará hacer historia una vez más por el país en estas categorías.

Los criollos están ubicados en el Grupo E acompañados de las selecciones de Egipto, Inglaterra y Haíti. El debut de los venezolanos está programado para ese segundo día del certamen justamente ante los ingleses.

Entre los tantos temas sobre este cotejo que se analizan en la previa se encuentra la particularidad que los Vizcarrondo probablemente se medirán ante un jugador que pudo ser convocado para Venezuela.

Este último es Alejandro Gomes, quien representará en este Mundial sub-17 a Inglaterra, pese a que nació en Caracas y en algún momento llegó a ser llamado por la Vinotinto.