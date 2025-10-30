¿Cómo será el calendario de la Vinotinto en el Mundial Sub-17?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, ha definido su hoja de ruta en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se disputará en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025.

Venezuela se encuentra ubicada en el Grupo E, donde se enfrentará a potencias europeas y africanas, así como a un rival caribeño. La preparación de los jóvenes guerreros criollos ha sido intensa y culmina con la definición de los días, horas y sedes de sus tres cruciales partidos.

Calendario de la Vinotinto Sub-17

La Vinotinto disputará sus tres encuentros de la primera fase en el prestigioso Complejo Aspire Zone de Doha, variando solo el campo de juego.

Jornada Fecha Rival Hora de Venezuela Sede Jornada 1 Martes, 4 de noviembre Inglaterra 11:15 AM Complejo Aspire Zone - Campo 4 Jornada 2 Viernes, 7 de noviembre Egipto 9:30 AM Complejo Aspire Zone - Campo 5 Jornada 3 Lunes, 10 de noviembre Haití 11:15 AM Complejo Aspire Zone - Campo 9

Camino a la eliminatoria directa

En esta edición del Mundial Sub-17, que estrena formato de 48 equipos, clasificarán a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada grupo, además de los mejores terceros.

En caso de que la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo logre su objetivo de superar la fase de grupos, el calendario de las rondas de eliminación directa se extenderá desde la segunda semana del próximo mes (desde el 14 hasta el 27 de noviembre):

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Partido por el tercer lugar

Final

La ilusión está puesta en esta generación de talentos comandada por joyas como Henrry Díaz, Marcos Maitán o Diego Claut. La Vinotinto Sub-17 está lista para afrontar el reto mundialista con determinación en tierras qataríes.