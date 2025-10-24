¿Definido? Conoce al próximo rival de la Vinotinto en la fecha FIFA de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de la doble fecha FIFA de noviembre para la Vinotinto ha sufrido una nueva modificación. Inicialmente, la selección nacional había agendado amistosos frente a Nigeria y Canadá, pero la logística del primer encuentro se vio alterada.

El periodista venezolano Fernando Petrocelli, confirmó en sus redes sociales el cambio de rival para el primer partido, asegurando que Venezuela se enfrentará a Australia.

"Venezuela jugará contra Australia el 14 de noviembre en Houston. Se confirma el segundo partido de la doble fecha FIFA tras la cancelación del amistoso contra Nigeria," informó Petrocelli.

Nuevo amistoso para la Vinotinto

El encuentro frente al equipo australiano está pautado para el 14 de noviembre en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Este cambio mantiene la exigencia para el combinado nacional, quien aún busca a su nuevo entrenador.

Para la Vinotinto, este amistoso servirá como una gran prueba para el cuerpo técnico que esté en ese momento. Anteriormente, Oswaldo Vizcarrondo tomó el cargo de forma interina en la fecha FIFA de octubre, liderando desde el banquillo contra Argentina.

El calendario queda definido

Con la inclusión de Australia, la agenda de la Vinotinto en la próxima ventana internacional de amistosos queda de la siguiente manera:

14 de Noviembre: Venezuela vs. Australia (Houston, EE. UU.)

18 de Noviembre: Venezuela vs. Canadá (Chase Stadium, Fort Lauderdale, EE. UU.).

Mantener el partido ante Canadá y sustituir a Nigeria por Australia demuestra la intención de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) de mantener el nivel de exigencia contra selecciones de distintos estilos de juego.

Estos partidos son cruciales para el desarrollo y la consolidación del equipo de cara al próximo proyecto, tras el despido de Fernando "Bocha" Batista. Es importante dejar atrás las malas sensaciones de las Eliminatorias Sudamericanas y sobretodo, aprender de los errores cometidos.