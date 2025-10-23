César Farías le manda un mensaje directo a Fernando "Bocha" Batista tras su salida de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La tormentosa salida de Fernando "Bocha" Batista de la Vinotinto todavía da mucho de que hablar, sobre todo después de las recientes declaraciones del entrenador argentino, que no pasaron desapercibidas para un César Farías que no dudó en mandarle un mensaje directo para dejar claro que el no fue el precursor del fútbol en la selección venezolana.

Farías defiende que durante considerable tiempo atrás Venezuela ha tenido notorios avances en materia de la selección nacional y que el retroceso de la Vinotinto llegó en años recientes. El técnico que actualmente se encuentra sin equipo habló en una entrevista en Circuito Venezuela News Radio con Tiffany Cornejo y se tomó el tiempo de explicar que el discurso de Batista es erróneo.

Declaraciones de Farías y su mensaje para Batista

"Los dos premundiales que me tocó dirigir a mi, nosotros llegamos con posibilidades al último partido siempre, aunque sea remotas, pero llegamos", dijo Farías haciendo referencia a las palabras de Batista en las que da a entender que Venezuela nunca tuvo chances importantes de ir a un mundial antes de su llegada.

"Es increíble con la imprudencia que se habla y se dicen barbaridades, se le van contando a los niños cosas que no son". Para el ex técnico de Junior de Barranquilla hay temas que la Vinotinto ya superó hace tiempo. "Ya Venezuela pasó eso de la mentalidad, de que acostumbrarse a ganar, no, no".

Farías no se quedó ahí y dejó clara su visión sobre lo que ha sido Venezuela en los proceso mundialistas más recientes. "Regalamos tres premundiales, íbamos creciendo y decrecimos", asegura el que también fuera seleccionador nacional de la selección de Bolivia entre 2019 y 2022.