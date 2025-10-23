Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°41

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:04 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°41
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 26 de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras que incluye una nueva edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con mayor puntaje en la cátedra es Universal Joy (Usa), con Sonny León sobre los estribos, presentada por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mahomes 13
Big Family 11
Freites Pe 3
Forty Time 2
Canciller 2
Clover Time 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Huracán Cumanés 13
Zio Giaccof 7
Tme Report 6
Gabo White 2
Río Unare 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Universal Joy (Usa)  15
Caramel Love 8
Rose Sensations 4
Luna Nueva 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Great Gabriel 12
Silk Eyes (Arg) 11
El Silencio (Usa) 5
Martinlouis 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Premiado 12
Dumpling 7
Cosmos 6
Tower Star 5

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Special Element (Usa)  14
Fast Sensations 6
Padel  3
Gran Yaco (Usa)  3
Toro Salvaje (Usa) 2
Li Tre Fratelli  1
Rockville (Usa) 1

Jueves 23 de Octubre de 2025
Hipismo